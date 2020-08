Stiri pe aceeasi tema

- Pavel Filip ar fi primit 12 milioane de lei de la Vlad Plahotniuc pentru campania electorala pentru alegerile locale din țara. Despre aceasta a declarat deputatul Eugeniu Nichiforciuc in cadrul emisiunii „UNInterviu” de la UNIMEDIA.

- Presedintele PSD Mures, Vasile Ghiorghe Gliga, nu va putea candida la presedintia Consiliului Judetean, dupa ce o instanța a Tribunalului Mureș i-a respins, definitiv, apelul formulat impotriva interdicției sale de a candida la o funcție publica, el fiind condamnat la un 1 an de inchisoare cu suspendare.…

- Candidaturile pentru alegerile locale din 27 septembrie pot fi depuse si in format electronic, se va face o singura lista de sustinatori pentru primar si consilieri locali si una pentru consilierii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Guvernul va aproba, joi, un proiect de lege privind stabilirea datei alegerilor locale, premierul Ludovic Orban precizand ca este vorba de data de 27 septembrie. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a solicitat, la inceputul sedintei Executivului, introducerea pe ordinea de zi suplimentara a proiectului…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, la finalul ședinței Biroului Permanent Național (BPN) ca este de acord cu data de 27 septembrie pentru alegerile locale. Intrebat, joi, intr-o...

- Liderul PLUS Dacian Ciolos va explica, la Adevarul Live, de la ora 12.00, in ce stadiu au ajuns negocierile privind fuziunea USR-PLUS. Au ajuns cele doua partide la o intelegere pentru alegerile locale si parlamentare? De ce nu candideaza liderii PLUS la alegerile locale? De ce stagneaza PLUS in sondaje?…

- Liderul PSD Arad, senatorul Mihai Fifor, a declarat vineri la Antena 3, legat de organizarea de alegeri locale pe 27 septembrie, varianta discutata in PNL, ca și social-democrații vor sa se desfașoare alegeri locale cat mai repede și a indicat care este perioada pe care și-o dorește PSD:„Si…

- Uniunea Salvati Romania a lansat, marți, in dezbatere publica introducerea votului prin corespondenta și la alegerile locale din acest an, la nivel national. In prezent, aceasta opțiune de vot este disponbila doar in diaspora, la alegerile parlamentare si prezidentiale.