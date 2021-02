Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate, deputatul Igor Grosu, admite ca soluția Curții Constituționale cu privire la autodizolvarea Parlamentului ar putea fi aplicata doar pentru urmatoarele legislative, nu și pentru actualul. Chiar și așa, deputatul se arata convins ca alegeri…

- Liderul PDM, Pavel Filip, a declarat, dupa consultarile cu presedintele Maia Sandu, ca democratii sunt de acord sa mearga la alegeri parlamentare anticipate, insa mai intai vor sa inteleaga cine si cum va gestiona treburile in tara pana la data alegerilor anticipate, in contextul in care Republica Moldova…

- Presedintele fractiunii parlamentare a PAS, Igor Grosu, a declarat ca formatiunea sa opteaza pentru alegeri parlamentare anticipate, la fel ca si presedintele Maia Sandu. Declaratia a fost facuta luni, 28 decembrie, dupa consultarile organizate de sefa statului in contextul in care R. Moldova a ramas…

- Alegerile parlamentare anticipate din Moldova vor avea loc in primavara sau vara anului 2021. Declarația a fost facuta de politologul Vlad Kulminski in cadrul emisiunii "Interviu exclusiv" cu Nina Dimoglo de la postul de televiziune REN Moldova, relateaza Noi.md. "Imi imaginez cum se vor comporta principalii…

- Alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile, dar dizolvarea Parlamentului ar fi o procedura mai complicata deoarece sunt deputați care ințeleg ca nu vor intra in noua componența parlamentara daca acestia vor fi declanșate. Declarațiile au fost facute de președintele in funcție, Igor Dodon, in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat cu cine ar putea face o majoritate parlamentara dupa alegerile din 6 decembrie, respectiv USR, PMP si UDMR. „Asteptam sa vedem rezultatele alegerilor, in momentul in care avem rezultatele vom sti care sunt posibilitatile de formare a unei majoritati parlamentare.…

- Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) sint cel mai bine pregatite pentru alegerile parlamentare anticipate din Moldova, care ințeleg ca vor juca bine pe flancurile de stinga și de dreapta și iși vor asuma in noul Parlament o pondere considerabila a locurilor. Insa in alegerile…

- Alegerile parlamentare anticipate din Moldova trebuie organizate cit mai curind posibil, mai bine in primavara anului viitor. Aceasta opinie a fost exprimata de șeful reprezentanței TASS in Moldova, Valeriu Demidețchi, in cadrul emisiunii "Glavnoe" de la postul de televiziune TVC-21, transmite Noi.md.…