Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 15-a ediție a Festivalului de Teatru Tanar IDEO IDEIS se intampla in perioada 5 – 9 august, in 9 orașe din țara. Pe langa Alexandria, locul in care a luat naștere inițiativa, anul acesta se adauga pe harta București, Baia Mare, Botoșani, Buzau, Campina, Roman, Sibiu și Timișoara.

- Cea de-a 15-a editie a Festivalului de Teatru Tanar IDEO IDEIS se intampla in perioada 5 – 9 august, in 9 orase din tara. Pe langa Alexandria, locul in care a luat nastere initiativa, anul acesta se adauga pe harta Bucuresti, Baia Mare, Botosani, Buzau, Campina, Roman, Sibiu si Timisoara.

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 698 noi cazuri de imbolnavire iar in total, pana sambata, 11 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 32.079 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate…

- In cursul dimineții de astazi, 3 iulie 2020, au mai fost confirmate inca 21 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1708. In intervalul 02.07.2020 (10:00) – 03.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 21 decese (12 barbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- In circulație vor fi 36 de garnituri care vor lega Litoralul Marii Negre cu Timișoara, Deva, Craiova, Sibiu, Baia Mare, Oradea, Cluj-Napoca, Brașov, Targu Mureș, Iași, Suceava și Galați. Pentru relația București – Constanța din Gara de Nord sunt programate opt perechi de trenuri InterRegio, iar de la…

- Trupele de teatru tanar aduc festivalul in Alexandria, București, Botoșani, Baia Mare, Buzau, Timișoara, Campina, Roman și Sibiu Anul acesta IDEO IDEIS imbrațișeaza schimbarea din toate punctele de vedere și ia o forma noua, adaptata contextului actual și masurilor impuse de acesta, dar care va asigura…

- Anul acesta IDEO IDEIS imbratiseaza schimbarea din toate punctele de vedere si ia o forma noua, adaptata contextului actual si masurilor impuse de acesta, dar care va asigura in continuare o experienta autentica pentru adolescentii implicati in program.

- Anul acesta IDEO IDEIS imbrațișeaza schimbarea din toate punctele de vedere și ia o forma noua, adaptata contextului actual și masurilor impuse de acesta, dar care va asigura in continuare o experiența autentica pentru adolescenții implicați in program. Evenimentul, dedicat procesului de educație alternativa…