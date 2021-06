Celebritați din toate domeniile vor purta maști și costume spectaculoase, in show-ul Masked Singer Romania, pentru a pastra cel mai mare secret din istoria televiziunii: identitatea lor. Pavel Bartoș este prezentatorul celui de-al doilea sezon și le pregatește telespectatorilor o mulțime de surprize. In acest an, emisiunea Masked Singer Romania, de la PRO TV, revine cu un nou sezon, mai intens, mai grandios, in care mai multe vedete din Romania vor urca pe scena care gazduiește cele mai impresionante maști. Pavel Bartoș va fi amfitrionul acestui sezon și spune ca așteapta cu nerabdare sa fie surprins…