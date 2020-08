Pavel Bartoș pilot de curse în timpul liber Unul dintre cei mai iubiți actori de la noi are destul timp liber acum cand se afla practic, in vacanța, mai ales ca nu se joaca foarte multe piese de teatru din cauza pandemei și emisiunea de voci pe care o prezenta s-a anulat perioada aceasta. Insa Pavel Bartoș are destul timp liber și il... Read More Post-ul Pavel Bartoș pilot de curse in timpul liber apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

