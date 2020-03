Stiri pe aceeasi tema

- O primavara frumoasa tuturor locuitorilor din Mioveni! Va doresc ca aceste zile de primavara sa va aduca implinirea viselor alaturi de cei dragi! O primavara superba si „La multi ani”, de Ziua Femeii, tuturor doamnelor si domnisoarelor din Mioveni! Primar, Ion Georgescu

- De 1 Martie și de Ziua Femeii, vanzarile de flori vor aduce importatorilor și florariilor o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro, arata o analiza Frames. Cele mai cautate flori, in aceasta perioada, sunt cele specifice primaverii, precum ghioceii, freziile, zambilele, lalelele sau narcisele.…

- Gala premiilor acordate de Academia Americana de Film, distincții cunoscute sub numele de Oscar, nu va avea o gazda nici în acest an, fiind al doilea an la rând când organizatorii prefera aceasta formula mizând pe momentele oferite de diferitele vedete invitate sa înmâneze…

- Asia Express, emisiunea care ne-a lipit de fiecare data de televizor, revine cu un nou sezon in 2020. Cuplurile/perechile se vor lupta pentru premiul cel mare de 30.000 de $, iar de data aceasta emisiunea a fost filmata in Filipine și Taiwan. Emisiunea Asia Express, sezonul 3, se va difuza incepand…

- O crima odioasa s-a petrecut in Bucuresti la inceput de an. Proprietarul unei case a fost ucis in bataie de fostii sai chiriasi. Potrivit primelor date din ancheta, totul ar fi plecat de la faptul ca foștii chiriași, trei tineri din Bacau care muncesc in Capitala in construcții, nu ar fi platit banii…

- Scene incredibile la Iași. O patrula formata dintr-un jandarm și un polițist a fost atacata in timp ce era in misiune. Doi iubiți le-au dat o adevarata lecție oamenilor legii. O tanara l-a lovit pe polițist și i-a distrus ochelarii de vedere, iar iubitul ei l-a snopit in bataie pe jandarm. Ambii atacatori…

- Cei patru finaliști ai sezonului 9 Vocea Romaniei urca pentru ultima oara pe scena Vocea Romaniei, in aceasta seara, pentru a aduce in fața telespectatorilor interpretari de neuitat. Finaliștii vor prezenta cate trei momente: unul singuri, unul alaturi de antrenor și unul alaturi de un invitat special.…

- Emil Boc a gazduit, joia trecuta, la Bruxelles, în calitate de membru al Comitetului European al Regiunilor (CoR), dezbaterea privind „Exodul de creiere în Uniunea Europeana”, dezbatere pe marginea ideilor incluse în raportul cu aceeași tema pe care edilul l-a redactat…