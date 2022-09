Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Vedeta are o viața implinita atat din punct de vedere profesional, cat și din punct de vedere sentimental. Se bucura de succes și de o cariera frumoasa, și este și o mamica tanara, așa cum și-a dorit mereu. Cum a depașit artista momentele…

- Barbat din Alba, batut crunt și dat cu capul de pereți de cel care ii datora bani: Ce pedeapsa a primit agresorul Barbat din Alba, batut crunt și dat cu capul de pereți de cel care ii datora bani: Ce pedeapsa a primit agresorul Un barbat de 38 de ani din Alba a fost condamnat de magistrații Judecatoriei…

- Dan Badea, in varsta de 46 de ani și Madalina Draghia s-au casatorit in 2017 și au impreuna un baiețel, pe Arias. De-alungul timpului, aceștia au avut o relație discreta, iar actorul nu a vorbit despre soția lui in public, pana acum. Dan Badea și Madalina Draghia s-au casatorit in anul 2017, in Las…

- Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a vorbit astazi in cadrul Ședinței de totalizare - „Un an de guvernare solidara cu oamenii” despre ce a reușit Ministerul Culturii sa realizeze in tot acest timp. ”In cadrul ședinței de astazi a Guvernului, am vorbit despre ce am reușit sa facem timp de un an, un an…

- Deputatul Dumei de Stat a Rusiei, actorul Dmitri Pevtsov s-a pronunțat impotriva concertelor lui Filip Kirkorov din Crimeea și a susținut petiția pentru anularea acestora. „Cintarețul Filip Kirkorov, in timpul sarbatoririi aniversarii in timpul unui concert, și-a permis sa cinte piesa „Maria Magdalena”,…

- Posibilitați de dialog intre Moscova și Kiev exista, nici președintele Rusiei, Vladimir Putin, nici ministrul de Externe, Serghei Lavrov ,nu au vorbit vreodata despre inchiderea acestei uși, a declarat pentru RIA Novosti, Dmitri Peskov, purtatorul de cuvint al liderului rus. "Nici președintele, nici…

- Iubirea a invins. Oana Roman și Marius Elisei au depașit problemele din casnicie. Cu toate astea, vedeta pleaca in vacanța fara soțul ei. Vedeta a spus, in direct, la Antena Stars, care este motivul pentru care a luat aceasta decizie.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca a vorbit luni dimineata cu premierul Nicolae Ciuca „despre problemele urgente pe care le are Romania”. „Astazi, de dimineata, am stat de vorba cu domnul prim-ministru, dar e un lucru normal. Vorbim in fiecare zi”, a declarat Ciolacu la sediul central al…