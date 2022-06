Stiri pe aceeasi tema

- Cucu de la „Noaptea Tarziu” și fost concurent la „Survivor Romania” 2021, a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Elena Chiriac, finalista sezonului din 2022, „Survivor”. Artistul are numai cuvinte de lauda la adresa Faimoasei. „Cu Elena nu pot sa zic ca am fost prieten inainte sa fie ceva intre…

- Premiul de originalitate la „Romanii au talent” 2022 va fi anunțat in marea finala de vineri, 27 ma i. Premiul pentru Originalitate de la Romanii au talent 2022, in valoare de 10.000 de euro, a fost caștigat de Darius Mabda, in urma voturilor venite din partea telespectatorilor. UPDATE 20.54. Publicul…

- Premiul de originlitate la „Romanii au talent” 2022 va fi anunțat in marea finala de vineri, 27 ma i. Pentru Premiul pentru Originalitate de la Romanii au Talent 2022, in valoare de 10.000 de euro, au fost propuși de catre jurați, urmatorii concurenți: DJ Hugo Arthur, Alex Dowis, Eva Nicolescu și Darius…

- Realitatea politica a momentului ni-l aduce inca odata in prim-plan, daca mai era nevoie, pe George Simion. In urma cu 3 zile, invitat in emisiunea lui Cosmin Prelipceanu era ministrul Virgil Popescu. In timp ce acesta se afla LIVE la Digi24, in curtea televiziunii, liderul AUR avea sa faca ceea ce…

- In urma cu aproximativ 3 ani, Florin Calinescu a fost diagnosticat cu cancer de piele. Prezentatorul a vorbit despre momentul in care a aflat ca este bolnav. In prezent, el s-a vindecat și se simte foarte bine. Florin Calinescu a povestit recent intr-un interviu cum a descoperit ca are cancer de piele.…

- Radu Valcan și Adela Popescu sunt urmariți de probleme. Recent intreaga lor familie s-a simțit rau din cauza enterocolitei, iar vineri, 15 aprilie, cuplul a fost victima traficului infernal din București. Radu a povestit intamplarea admiratorilor, pe pagina personala de Instagram. Nu mai este o noutate…

- Un produs foarte iubit de romani și consumat de mulți a fost retras de pe rafturi. Potrivit unor anunțuri ANSVSA, acesta a fost scos de la vanzare din cauza unei suspiciuni de contaminare cu Salmonella. Despre ce produse este vorba? Zeci de cazuri de salmonella din cauza unui produs Recent, Auchan a…

- Printre momentele cu probleme tehnice, președintele Volodimir Zelenski si-a inceput luni discursul adresat Parlamentului Romaniei invitandu-i pe parlamentari sa vizioneze un film care prezinta victimele masacrului facut de armata rusa la Bucha. „Priviți aceste imagini! Vor ramane in istoria lumii”,…