Stiri pe aceeasi tema

- Continua cresterea numarului de copii care se infecteaza cu COVID-19 in Iasi si care fac forme suficient de grave incat sa fie internati de urgenta la Spitalul de Copii „Sf. Maria". Conform ultimelor date furnizate de catre managerul unitatii medicale, Alina Belu, in cursul zilei de ieri, existau noua…

- Dr. Dan Mihai Barliba Aceasta splendida sintagma a fost preluata de la Timotei Cipariu, care il caracteriza astfel pe Mihail Kogalniceanu la alegerea sa in iulie 1862 ca membru de onoare al Asociatiunii Transilvane pentru Literatura Romana si Cultura Poporului Roman “Astra”. Student fiind in anii ’60…

- Noul an a inceput cu o intrebare care planeaza asupra Operei Nationale Romane din Iasi: cine va conduce institutia culturala in 2022? Conform informatiilor obtinute din surse politice si administrative de catre „Ziarul de Iasi", una dintre optiunile pe masa negocierilor PNL-PSD este inlocuirea actualului…

- Majoritatea romanilor considera ca biserica nu trebuie sa se implice in niciun fel in problema vaccinarii Biserica nu trebuie sa se implice in niciun fel in problema vaccinarii, pentru ca nu este treaba ei, considera majoritatea romanilor, potrivit Barometrului Vietii Religioase editia decembrie 2021,…

- Opera Nationala Romana din Iasi are o initiativa speciala in aceasta luna. Duminica, de la ora 18:00, in Aula Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" din Iasi, artistii Operei iesene vor oferi gratuit un concert de colinde pentru cadrele medicale implicate in lupta contra COVID-19. "Ne-am…

- În legea bugetului de stat veți regasi investiții publice de 7% din PIB, a declarat ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, într-o conferința organizata de DCNews. “Aș vrea ca la final rectificarea ultima pe 2022 sa nu ma aduca în situația, ca ministru de finanțe, sa iau bani…

- Maria Ojica, in varsta de 21 de ani, este concurenta la „SuperStar Romania” și a reușit sa cucereasca juriul, dar și telespectatorii cu vocea sa. Tanara are o poveste trista pe care a ales sa o dezvaluie inainte de a urca pe scena. Maria Ojica are 21 de ani și vine din Pașcani. Ea a reușit sa treaca…