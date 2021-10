Stiri pe aceeasi tema

- Vizionarea de continut pe Netflix a crescut cu 14- in orele in care Facebook a fost indisponibil la nivel global pe 4 octombrie, potrivit companiei. Netflix sustine ca nu concureaza doar cu alte servicii de streaming, precum Amazon Prime Video, HBO Max si Disney Plus, ci si cu diverse activitati, precum…

- ​Netflix a anunțat un trimestru foarte bun în care a adaugat 4,5 milioane de utilizatori, totalul abonaților platitori ajungând la 213 milioane. Squid Game, serialul lansat pe 17 septembrie a fost marea senzație, fiind vizionat de 142 milioane de conturi. Netflix are o capitalizare de piața…

- Serialul care a rupt topurile in acest sezon este „Squid Game”, lansat in urma cu mai putin de patru saptamani pe Netflix. Producția sud-coreeana a fost deja vizionata de 111 milioane de conturi abonate, un record pentru debutul unui serial pe platforma, informeaza AFP. „Squid Game” prezinta personaje…

- Netflix are probleme – O femeie din Coreea de Sud primește mii de apeluri dupa ce numarul ei a aparut in Squid Game. Compania a anunțat ca va edita numarul de telefon care apare in serial, scrie Profit.ro . O femeie de afaceri din Seongju, sud-estul Coreei de Sud, a declarat presei locale ca a primit…

- Netflix a lansat marti cinci jocuri pentru dispozitive mobile, destinate abonatilor de pe unele piete europene. Compania a introdus jocurile video „Stranger Things: 1984”, „Stranger Things 3: The Game”, „Card Blast”, „Teeter Up” si „Shooting Hoops” pe Android utilizatorilor Netflix din Spania si Italia,…

- Cei care participa la ceremoniile Emmy sunt obligața sa prezinte dovada vaccinarii anti-Covid-19. Cea de-a 73-a editie a Primetime Emmy Awards, gazduita de Cedric the Entertainer, va avea loc pe 19 septembrie, cu prezenta fizica limitata, la Los Angeles, si va fi transmisa de CBS si Paramount Plus.…