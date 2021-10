Pauza de dupa vacanța: Iohannis ar fi venit in Alba la GOLF, impreuna cu soția, dupa vizita din Egipt Pauza de dupa vacanța: Iohannis ar fi venit in Alba la GOLF, impreuna cu soția, dupa vizita din Egipt Președintele Klaus Iohannis ar fi jucat, sambata, o partida de golf in localitatea Pianu de Jos, din județul Alba, au declarat pentru G4Media.ro mai multe surse. Potrivit acestora, președintele ar fi ajuns la clubul de golf in jurul pranzului, impreuna cu soția. Știrea apare in presa in contextul in care s-au facut șase ani de la tragedia din clubul Colectiv, iar președintele Klaus Iohannis, pentru…