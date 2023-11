Stiri pe aceeasi tema

- Israelul și-a continuat operațiunile terestre in Fașia Gaza. Au fost lovite peste 450 de obiective ale teroriștilor Hamas. In acest timp, armata israeliana a deschis un nou culoar umanitar pentru civilii palestinieni ramași in nordul Fașiei Gaza, care pot pleca spre sud.

- Casa Alba a apreciat miercuri ca gruparea islamista Hamas nu va putea fi implicata pe viitor in guvernarea Fasiei Gaza, dupa incheierea razboiului cu Israelul, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Consiliului National pentru Securitate al SUA, John Kirby, a declarat de…

- Luptatorii palestinieni și forțele armate israeliene sunt angajate miercuri dimineața in lupte grele in cartierul Zeitoun din sud-estul orașului Gaza.Un corespondent Al Jazeera a raportat incursiuni israeliene in nordul și nord-vestul Fașiei Gaza și in sudul și sud-estul orașului Gaza, in timp ce…

- Statele Unite spun ce ii scoate din sarite pe israelieni: 'Sa faca distincția intre civilii palestinieni și militanții Hamas!'SUA considera ca Israelul ar trebui, prin toate mijloacele posibile, sa faca distincția intre civilii palestinieni și militanții Hamas in operațiunea sa militara din Gaza, a…

- ''Suntem desfasurati de-a lungul Fasiei Gaza cu fortele noastre terestre, pregatindu-ne pentru urmatoarea etapa a operatiunii'', a declarat duminica un purtator de cuvant al armatei, Jonathan Cornicus. Armata a precizat ca asteapta o ''decizie politica''.Un milion de locuitori ai acestui teritoriu…

- Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri asupra a doua locatii separate din districtul de nord, iar alti sapte au murit in lovituri care au lovit trei locatii din districtul Gaza, potrivit comunicatului.Hamas amenintase anterior ca va incepe sa execute ostatici israelieni, daca Israelul isi continua…

- Armata israeliana a lovit vineri noaptea 750 de ținte militare ale Hamas, inclusiv tuneluri subterane și reședința unor agenți de rang inalt. Israelul transmite ca a ucis un comandant al unitații militare speciale „Nukhba” a Hamas.

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara ca va ucide ostaticii israelieni in Gaza ca reactie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. „De fiecare data cand oamenii nostri vor fi luati ținta fara avertisment, aceasta va avea ca…