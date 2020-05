Păunescu de la Timișoara și-a injectat singur vaccinul românesc neomologat Iata mesajul postat pe Facebook de Prof. Virgil Paunescu de la ONCOGEN Timisoara: Experiența mea dupa ce m-am vaccinat impotriva Covid-19: Vaccinul funcționeaza. "In luna Ianuarie a acestui an, am luat hotararea de a ne implica in dezvoltarea unui vaccin anti-Covid-19.Ca medic imunolog, aveam in vedere, inca din perioada respectiva, posibilitatea ca epidemia din China sa se transforme intr-o pandemie cu consecințe medicale și economice deosebit de grave, atat pentru Romania cat și la nivel mondial. La centrul OncoGen din Timișoara, dispunem de un colectiv de circa 60 de cercetatori foarte bine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

