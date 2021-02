Stiri pe aceeasi tema

- "In 2020, Fondul de Garantare a dat prin Programul IMM Invest garantii de 14 miliarde de lei pentru credite bancare pe care companiile trebuie sa le returneze. Numarul total al companiilor a fost de 25.000 finantate de catre banci prin Programul IMM Invest. Din punctul nostru de vedere, este un succes,…

- In acelasi timp, Grupul Banca Transilvania, din care face parte banca, a raportat in 2020 un profit net de 1,47 miliarde lei, in scadere cu peste 20%, fata de 2019, si venituri operationale de 4,54 miliarde lei, in scadere cu 1,6%, fata de anul anterior. "Profitul net consolidat al Grupului Financiar…

- Volumul creditelor noi acordate populatiei si companiilor reprezinta 30% din soldul creditului neguvernamental aferent lunii decembrie 2020. Soldul creditului neguvernamental, care totalizeaza 282,4 miliarde lei la finele anului 2020, este calculat ca diferenta dintre totalul creditelor acordate populatiei…

- Comisia Europeana a prelungit pana la 31 decembrie 2021 si a extins Cadrul Temporar al ajutoarelor de stat, pentru a sustine economiile europene, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), institutie…

- ​Programul IMM Invest, prin care firmele mici și mijlocii (IMM) din România pot obține credite bancare garantate de stat, a fost prelungit, fiind extinsa și aria de beneficiari prin deschiderea AGRO IMM Invest, destinat fermierilor - a informat, miercuri, Fondul Național de Garantare a Creditelor…

- CE a autorizat prelungirea programului IMM Invest pana la 30 iunie 2021 si majorarea bugetului la peste 7 mld. lei. Statul lanseaza și AGRO IMM Invest, destinat agricultorilor Comisia Europeana a autorizat modificarea schemei de ajutor de stat care sustine implementarea programului IMM Invest, fiind…

- 58.000 de IMM -uri ar urma sa beneficieze de schema de ajutor prin IMM Invest, conform Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii, potrivit Mediafax. Comisia Europeana a autorizat in data de 18 decembrie 2020 modificarea schemei de ajutor de stat care…