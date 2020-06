Stiri pe aceeasi tema

- Juventus a anuntat, miercuri seara, ca fotbalistul Paulo Dybala a scapat in sfarsit de coronavirus. Calvarul argentinianului in varsta de 26 de ani a inceput pe 21 martie, cand si el, dar si prietena sa au fost testati pozitiv cu noul coronavirus. Starul torinezilor a fost testat constant de atunci,…

- Este vorba de argentinianul Paulo Dybala , in varsta de 26 de ani, jucator al echipei Juventus . „Fata mea spune tot, in sfarșit sunt vindecat de COVID -19”, a scris el pe Instagram. Acum, Paulo Dybala iși poate relua antrenamentele individuale. Paulo Dybala (26 de ani) a fost depistat, in 21 martie,…

- Paștele ortodox i-ar putea aduce un supertransfer lui Bogdan Planic! Fostul capitan al celor de la FCSB este in vizorul unei formații din Rusia, care este dispusa la sacrificii financiare mari ca sa-l aduca pe fundașul de 28 de ani. Gigi Becali a cerut 500.000 de euro pentru jucatorul sau, iar rușii…

- Cotidianul italian Tuttosport a aflat reducerea pe care ar fi acceptat-o Cristiano Ronaldo Ronaldo (35 de ani) pentru a ajuta Juventus sa depașeasca marea criza financiara cauzata de pandemia de coronavirus. Intr-o perioada in care federația italiana intenționeaza sa ceara tuturor cluburilor inghețarea…

- Legendarul Paolo Maldini și fiul sau Daniel (jucator al celor de la AC Milan) au fost depistați pozitiv cu Covid-19. Anunțul a fost facut de catre Gazzetta dello Sport . La puțin timp dupa ce Paolo Dybala a fost depistat pozitiv pentru coronavirus, un alt nume important din fotbalul italian a intregit…

- Cristiano Ronaldo, aflat in Madeira, acolo unde are grija de mama sa, care a suferit un atac cerebral, și unde se ferește de pandemia de coronavirus, a luat o decizie importanta in lupta cu coronavirusul. Potrivit Marca, atacantul portughez al lui Juventus a decis ca hotelurile sale sa fie transformate…