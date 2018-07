Păuleştiul merge la Săcele în Cupa României Miercuri, 1 august 2018, va debuta primul tur al fazei nationale a Cupei Romaniei, judetul nostru avand o singura reprezentanta in aceasta faza a intrecerii – castigatoarea fazei judetene a competitiei – CS Paulesti. Formatia din Liga A Prahova este considerata o specialista a acestei competitii, in trei din ultimele patru sezoane castigand acest trofeu judetean, parcursul in competitia suprizelor fiind meritoriu de fiecare data, CS Mioveni, respectiv FCM Brasov (echipe de divizia B, la momentul jocurilor) fiind echipele care au oprit visul celor din Paulesti de a ajunge la un duel de prim-esalon!… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

