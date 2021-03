Paulesti, singura comuna din Prahova unde se vor aplica noile restrictii. Magazinele se inchid la ora 18

Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat noile restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Acestea au fost propuse de CNSU, dupa o ședința care a avut loc astazi, 25 martie. Masurile urmeaza sa intre in vigoare de vineri, 26 martie. Potrivit documentului, in localitațile cu o incidența mai mare…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat principalele doua scenarii pe care Romania le are in vedere in perioada urmatoare. „In cursul saptamanii care a trecut am avut o ședința unde a fost discutata situația actuala. A rezultat hotararea pe care o avem in fața. Masurile sunt urmatoarele: – intervalul orar:…

- Guvernul a aprobat noile restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Acestea au fost propuse de CNSU, dupa o ședința care a avut loc joi. Masurile urmeaza sa intre in vigoare de vineri, imediat dupa publicarea lor in Monitorul Oficial.

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anuntat, in aceasta seara, ca in localitatile unde incidenta de infectare cu COVID-19 trece de 4 la mie, circulatia in zilele de vineri, sambata si duminica va fi permisa pana ora 20,00, iar activitatea operatorilor economici se va desfasura pana la ora 18,00.…

- Ministrul Secretar de Stat, Raed Arafat a anunțat joi seara restricțiile care se vor impune in raport cu rata de infectare. Circulația va fi restricționata de la ora 20.00 pentru zilele de vineri sambata, duminica in localitațile in care rata de infectare este de peste 4 la mie, și pe tot parcursul…

- Guvernul a aprobat noile restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Acestea au fost propuse de CNSU, dupa o ședința care a avut loc joi. Potrivit documentului propus de CNSU și adoptat de Guvern, in localitațile cu o incidența mai mare de 7,5 cazuri COVID la mia de locuitori…

- Guvernul urmeaza sa anunțe noile restricții care vor fi aplicate la nivel național, in urma propunerilor facute de Comitetul Național petru Situații de Urgența. Premierul Florin Cițu susține o conferința de presa, alaturi de miniștrii sanatații, de interne și al educației, dar și șeful DSU, Raed Arafat.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a discutat mai multe restricții suplimentare la nivelul intregii țari. Acestea sunt scenarii de lucru și se pot modifica pe parcursul acestei ședințe. Cea mai importanta masura discutata este interdicția parasirii localitații daca in respectiva localitate…