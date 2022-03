Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu reușește sa faca mereu cele mai incredibile transformari. Schimbarea look-ului iți poate imbunatații pe loc starea de bine. Cum a reacționat Daisy la schimbarea facuta de Iulia Albu, dar și la surpriza de care a avut parte.

- Ediția din aceasta seara a show-ului Daning on Ice: Vis in doi, a venit cu multe provocari pentru concurenți. Unul dintre cele mai tensionate momente a fost acela in care Sore Mihalache a avut parte de o accidentare destul de dura. Toata lumea a ramas uimita atunci cand a vazut cum a reacționat cantareața…

- Irina Columbeanu are varsta de 15 ani și este total transformata de cand s-a mutat in SUA, la mama ei, Monica Gabor, in varsta de 34 de ani. Adolescenta ii seamana tot mai mult, cu fiecare zi, cu Monica Gabor, dupa cum se poate vedea și intr-o serie de imagini publicate recent de tanara. Irina […] The…

- Ei bine, și in seara aceasta dragostea a fost departe de casa Mireasa Capriciile -Iubirii, asta fiindca Alina a avut parte de numeroase acuzații din partea doamnei Dana, care considera ca nu o sa aiba vreodata o noua relație. Iata cum a reacționat concurenta!

- Mecanismul international Covax, menit sa promoveze accesul la vaccinuri împotriva COVID-19 în tarile sarace, a atins sâmbata un punct de referinta cu un prim miliard de doze distribuite, informeaza AFP, preluat de Agerpres."Acesta este un pas cheie în cea mai mare si mai…

- „Survivor Romania” 2022 incepe pe 16 ianuarie, la PRO TV. Se știe deja cine sunt Faimoșii de la „Survivor Romania” și de curand au aparut și primele imagini cu Razboinicii de la „Survivor Romania” 2022 . Printre ei s-a remarcat și o fosta concurenta de la „Burlacul”, emisiunea difuzata pe Antena 1.…

- In aceasta ediție I.A cu Stil, Lucia și Diana au avut parte de o transformare radicala pentru noaptea de Revelion cu ajutorul Iuliei Albu. Cele doua au trecut prin salonul de infrumusețare, dar și prin schimbari majore. Iata cum au reacționat atunci cand s-au privit in oglinda!