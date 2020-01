Stiri pe aceeasi tema

- Noul an a adus cu el mai multe surprize la Iulius Mall Suceava! In acest weekend, vino sa ne bucuram impreuna de concertul Filarmonicii de Stat Botoșani! Copiii sunt invitați la nelipsitele ateliere, iar cei mai mari, la Targul de Handmade. La Iulius Mall Suceava, incepem anul pe note muzicale, cu un…

- Dirijorul Horia Andreescu va sustine un concert vocal simfonic extraordinar la pupitrul Orchestrei simfonice si a Corului „Ion Romanu” ale Filarmonicii „Banatul” din Timisoara in seara de 17 ianuarie, de la...

- Anul 2020 o aduce in Romania, pentru prima data, pe Celine Dion, care va sustine un concert extraordinar, pe 29 iulie, pe Arena Nationala, in cadrul turneului "Courage World Tour". De asemenea, vor reveni la Bucuresti, in acest an, Judas Priest, Lara Fabian, Pink Martini, David Garrett si Helena Paparizou.…

- La Cumpana se desfasoara prima editie a Oraselului Copiilor. La evenimentele organizate de Primaria Cumpana participa toti copiii din comuna Cumpana. Spectacole de teatru, jocuri, momente de magie, animatie cu mascote si personaje foarte indragite de copii toate sunt oferite locuitorilor comunei.Sambata,…

- Cu totii il asteptam pe Mos Craciun, insa copiii sunt cei mai entuziasmati de venirea lui. Adu-l pe cel mic in Palas sa-l intalneasca pe simpaticul batranel, iar daca vrei, poti sa iei cu tine si un cadou pe care copilul tau sa-l primeasca de la el. Pe Mos Craciun il poti gasi la Palas in fiecare zi,…

- Filarmonica „Moldova” din Iași sarbatorește Ziua Naționala a Romaniei printr-un concert extraordinar, in care Orchestra simfonica și Corul academic „Gavriil Musicescu” vor incanta cu cele mai frumoase lucrari scrise de compozitorii romani. Evenimentul va avea loc vineri, 29 noiembrie, de la ora 19.00,…

- Dirijorul Horia Andreescu va sustine un concert extraordinar la pupitrul Orchestrei simfonice a Filarmonicii din Pitesti joi, de la ora 19,00. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Filarmonica de Stat Pitesti, programul cuprinde Wolfgang Amadeus Mozart - Simfonia nr. 1 in Mi bemol major, Joseph…

- Finalul primei saptamani din luna octombrie ii invita pe sucevenii mari și mici sa se destinda la un concert extraordinar al Filarmonicii de Stat Botoșani, la Teatrul Zbribulici și la atelierele de creație, dar și la o noua ediție a targului de antichitați.