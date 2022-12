Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au cateva planuri pentru Craciun. Cei doi indragostiți vor merge la familia actriței din Mioveni, apoi se vor intoarce la prietenul lor blanos de la București, unde locuiesc in prezent. Pe rețelele de socializare au impartașit cateva fotografii intr-un cadru de poveste.

- „Elena mi-a spus mama din prima clipa!”. Așa și-a inceput seria confesiunilor pentru PLAYTECH ȘTIRI indragita solista Paula Seling. Artista a decis sa anunțe public ca ea și fostul ei soț, Radu Bucura, au infiat in urma șase ani o fetița. La acel moment, Elena avea doar trei ani. Paula Seling: „Am considerat…

- Paula Seling, care are 43 de ani, a adoptat o fetița in urma cu șase ani. Pentru prima oara, celebra cantareața a aparut alaturi de fiica ei, de Elena, care acum are noua ani. Exclusiv pentru revista VIVA! , cantareața a vorbit despre adopție, despre fetița ei, care a decis ca vrea sa apara public.…

- Pepe și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu un InsaStory emoționant. Cantarețul și-a filmat fiica cea mare și fiul intr-o ipostaza de-a dreptul adorabila, langa bradul de Craciun.

- Chef Sorin Bontea și fiica sa, Miruna, au fost surprinși intr-o ipostaza induioșatoare tata-fiica. Clip-ul postat pe rețelele de socializare a strans zeci de mii de aprecieri și sute de comentarii in doar cateva ore.

- Viața Ginei Pistol și a lui Smiley s-a schimbat radical de cand a aparut fiica lor, Josephine. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata și de fiecare data imortalizeaza cele mai emoționante momente cu micuța lor pe rețelele de socializare. Iata cat de mare s-a facut Josephine!