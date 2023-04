PAULA IANCIC: „Fiecare rol, la vremea lui”

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia „Saptamanii verzi”, un grup de elevi de la Școala Generala nr. 30 a organizat vineri o acțiune de plantare de copaci la Uzina de Apa din Timișoara. Copiii au fost susținuți de Horticultura și Colterm, avand oportunitatea sa afle mai multe informații despre protejarea mediului inconjurator.

- Conferința „Smart Diaspora 2023 – diaspora in invațamant superior, știința, inovare și antreprenoriat” a inceput astazi, la Timișoara. Evenimentul face parte din calendarul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023. La ceremonia de deschidere care a avut loc la Opera Naționala Romana din Timișoara…

- Inca un șantier important din Timișoara se apropie de finalizare. Dupa mai bine de un an de lucrari, Centrul Cultural și Educațional Kuncz urmeaza sa se deschida in curand. Aici, copiii din zona se vor putea intalni pentru a-și face temele și a participa la diverse ateliere, iar adulții vor accesa servicii…

- Circul International se afla in Timișoara, langa Auchan Calea Aradului și are pregatite pentru timișoreni spectacole extraordinare in perioada 31 martie – 30 aprilie. Artiști din peste 10 țari vor iși vor desfașura numerele de excepție, de nivel mondial, special pentru spectatorii mici și mari care…

- Arabii din Romania vor sa fie recunoscuti oficial ca minoritate, ca sa aiba reprezentant in Parlament si drept garantat la moschei, scoli si centre culturale. Demersul a fost inceput de comunitatea din Timisoara. Sunt peste 10.000 de arabi acolo. In toata tara traiesc zeci de mii, iar majoritatea au…

- Un aparat aflat in dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic CF Timișoara ajuta la creșterea mai rapida a parului din zona afectata de alopecia areața, o boala autoimuna, pacienții beneficiind de terapie gratuita. ”Boala este una cronica, impredictibila și nu se poate aprecia cum evolueaza. Trebuie,…

- Autoritațile județene au anunțat ca a fost incheiata procedura de licitație pentru LAPTELE UHT, prin urmare incepand cu data de 13 februarie 2023, Consiliul Județean Maramureș a inceput distribuția produsului cuprins in cadrul Programului pentru școli al Romaniei, conform Hotararii Guvernului nr. 640/2017…

- Miercuri, 8 februarie, sunteți așteptați la spectacole oferite de teatrele din oraș sau la proiecții la Cinema Victoria. „Noua”, „Copiii nopții” și „GIANNI SCHICCHI/SCHEHEREZADE” vor fi interpretate pe scenele teatrelor din oraș. De asemenea, puteți participa la un curs de dans argentinian sau la un…