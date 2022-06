Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile inainte de concertul de lansare a celui de-al treilea material discografic JazzyBIT, muzicienii timișoreni au lansat un nou videoclip. „Dragi prieteni, lansam primul clip dintr-o serie numita «JazzyBIT on.set»! Incepem cu piesa «Clap», prima piesa pe care am compus-o pentru noul nostru…

- Karina, fiica lui Mihai Gadea, s-a lansat in muzica. Cum suna cea mai noua piesa! Pe Mihai Gadea il cunoaște toata lumea. Este una dintre cele mai apreciate personalitați tv din Romania. Cand vine insa vorba despre viața sa privata, nu mulți știu detalii. Asta deoarece omul de televiziune a fost mereu…

- Audien a facut echipa cu XIRA pentru „One Last Dance”, o piesa despre dragoste, dorința, deznadejde și neputința. „One Last Dance” spune povestea unei relații care a ajuns la sfarșit, dar pentru care acel ultim moment conteaza enorm. In acord cu ultimele piese pline de emoție, pe tematica amoroasa,…

- Superstarul global, Justin Bieber i-a surprins pe fani saptamana aceasta cu teaser-ul sau vesel „I Feel Funny”, regizat de fondatorul Lyrical Lemonade, Cole Bennett. Astazi, Justin și Cole servesc evenimentul principal cu videoclipul „Honest”, noul single de la Bieber cu Don Toliver. Videoclipul ii…

- Lyn Lapid a lansat EP-ul “The Outside”. Proiectul, dedicat tuturor „strainilor” precum Lyn, conține 8 cantece, inclusiv noul ei single „Pager”, alaturi de favoritele fanilor precum „In My Mind”, „I Guess That Was Goodbye” și „The Outsider”. In EP, Lyn spune: „Cel mai bine aș descrie „The Outsider” ca…

- R3HAB a lansat piesa “My Pony”. Artistul a lansat hit dupa hit in primul trimestru al anului 2022 și nu pare ca ar dori sa se opreasca. In urma colaborarilor sale cu Dimitri Vegas & Like Mike, precum și cu Armin van Buuren, R3HAB inoveaza pentru a crea un album pop-house. Cu aceste impresionante trei…

- Indragita solista cameleon care abordeaza mai multe genuri muzicale a revenit in atenția fanilor sai cu o noua piesa la care a filmat și un videoclip pe masura talentului sau. Paula Hriscu este cea care a facut muzica pe versurile lui Traian Dorz, iar de orchestrație s-a ocupat Ovidiu Szilaghi, care…

- Cea mai noua piesa de la Balkanika Records se numește “OLTCIT”, este interpretata de Iuly Neamțu și este o parodie muzicala realizata de echipa formata din Ovidiu Junghiatu (Park Place), Andy Robert (Any1). Daca vrei sa treci peste o zi mai proasta nu trebuie decat sa asculți piesa “OLTCIT” interpretata…