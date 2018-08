Stiri pe aceeasi tema

- Paula Gazea, sotia protestatarului decedat dupa mitingul din 10 august a depus luni o plangere penala impotriva Jandarmeriei. Ea considera ca decesul sotului ei a fost provocat de gazele lacrimogene folosite de autoritati impotriva protestatarilor din Piata Victoriei. „Din aceasta cauza a survenit decesul…

- Primele rezulate ale necropsiei efectuate in cazul protestatarului decedat la cateva zile de la mitingul din Piața Victoriei arata ca acesta nu a murit din cauza gazelor lacrimogene. Medicii au finalizat raportul rezultat in urma autopsierii lui Ilie Gazea, decedat la cateva zile dupa participarea la…

- Soția protestatarului din Teleorman care a murit la cateva zile dupa ce a participat la mitingul din 10 august, in Piața Victoriei, susține ca acesta nu a murit din cauza gazelor impraștiate de jandarmi. Ilie Gazea, de 62 de ani, membru PNL, nu ar fi murit din cauza gazelor date in Piața Victoriei,…

- Ilie Gazea, barbatul de 62 de ani din Teleorman, care a murit la o saptamana dupa proteste, nu ar fi murit din cauza gazelor date in Piața Victoriei, susține soția acestuia.”Lui nu i-a fost rau cand a venit acasa, i-a fost rau dupa vreo patru zile. Mi-a zis ca ii este rau și așa cum am zis…

- Un barbat din Teleorman a decedat in urma unor probleme grave de sanatare. Acesta a fost prezent la mitingul din 10 august in Piața Victoriei. Barbatul a decedat in urma unei hemoragii digestive superioare, potrivit medicilor, la o saptamana dupa ce a participat la mitingul din Piața Victoriei,. ”Vreau…

- O asociație a depus plangere penala pe numele deputatului Catalin Radulescu dupa ce acesta a avertizat protestatarii din Piața Victoriei: "Nu ne provocati, ca strangem 1 milion si va calcam in picioare!"Asociatia Pro Democratia club Brasov a depus o plangere penala pe numele deputatului PSD…

- Astazi, intre orele 20.55 și 21.25, voi practica o tehnica formala de Mindfulness și indrepta Stare de Prezenta catre Romania mea draga, sa fie treaza, respectata și indragita, a anunțat soția lui Dacian Cioloș, Valerie Ciolos-Villemin.

- Asociatia Vedem Just face un anunț incendiar dupa violențele de ieri de la protestul din Piața Victoriei."Avand in vedere circumstantele prin care Jandarmeria Romana a cunoscut sa foloseasca forta disproportionata asupra romanilor ce au dorit sa protesteze pasnic la mitingul din seara de 10…