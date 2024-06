Stiri pe aceeasi tema

- Zi de sarbatoare in familia lui Florin Salam. Soția lui iși sarbatorește ziua de naștere, caci a implinit 36 de ani. Oamenii dragi nu au uitat de acest moment important și au surprins-o inca de la miezul nopții. Imagini emoționante alaturi de mama ei.

- Mihai Stoica a implinit, in urma cu o zi, varsta de 59 de ani! Fostul fotbalist și-a sarbatorit ziua alaturi de familie și de fiica lui, cu care are o relație apropiata. Teodora Stoica i-a facut o urare speciala tatalui ei, prin care a exprimat ce loc important ocupa in viața ei.

- Andreea Balan nu a lasat sa treaca ziua lui Petrișor Ruge, bunul ei prieten și dansator, fara sa ii transmita un mesaj special și pe rețelele de socializare. Iata ce urare emoționanta i-a facut!

- Andreea Balan și Petrișor Ruge au o relație apropiata de aproape doua decenii. Cei doi formeaza o echipa de peste 17 ani și reușesc sa se ințeleaga dintr-o singura privire. De-a lungul anilor, au creat show-uri incendiare și nu se vor opri aici. Pentru a marca ziua de naștere a dansatorului, cantareța…

- In urma cu o zi, Axinte și-a sarbatorit ziua de naștere, iar printre cei care i-au transmis mesaje cu urari a fost și Tzanca Uraganu! Manelistul a exprimat cat de multe amintiri il leaga de celebrul actor, inca de cand era doar un copil!

- In urma cu doua zile, Nea Marin și-a sarbatorit ziua de naștere, așa ca, Rikito Watanabe, bun prieten cu el, nu avea cum sa rateze acest moment pentru a-i ura „La mulți ani!”. Doar ca, in locul clasicei urari, asistentul de la Chefi la cuțite a facut referire la momentele mai tensionate dintre el și…

- Roxana Nemeș iși sarbatorește partenerul de viața intr-un loc de vis. Cei doi au plecat intr-o vacanța in Italia și se bucura de momente frumoase impreuna. Pe rețelele de socializare, vedeta a publicat mai multe imagini alaturi de Calin Hagima, impreuna cu un mesaj special.