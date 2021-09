Stiri pe aceeasi tema

- Paula Chirila e una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, insa in ciuda programului incarcat, vedeta nu iși neglijeaza absolut deloc fiica, ci din contra, ii face orice placere. Chiar in urma cu scurt timp, Carla a vrut sa iși faca o noua schimbare de look, iar mama ei nu s-a opus absolut deloc.…

- Liviu Varciu este un cuceritor, iar asta a dovedit-o de-a lungul anilor cu varf și indesat. Dar acum s-a așezat la casa lui, a mai facut doi copii cu iubita lui, Anda Calin, iar fericirea plutește in aer. Artistul a dezvaluit la Xtra Night Show cat de fericit este alaturi de cei doi copii mici ai sai…

- Amalia Nastase a atras atenția cu cea mai recenta imagine publicata pe Instagram. Nu face dezvaluiri despre viața ei profesionala, ci despre cea de familie. Acum e alaturi de fiica ei cea mare, care incepe un capitol nou in viața. Amalia Nastase și Alessia, fiica ei cea mare și a lui Ilie Nastase, sunt…

- Nu mai este un secret faptul ca faimosul artist, Kamara, are o fiica din prima lui casatorie! Cantarețul se ințelege de minune cu tanara in varsta de 22 de ani, relația lor fiind mai mult azata pe prietenie, cei doi povestind orice li se intampla. Stephanie Sara il moștenește cu mare drag pe tatal ei,…

- Laura Micovschi, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, și-a botezat ieri fiul, iar acum ofera primele declarații dupa marele eveniment. Emoțiile au fost la cote maxime, iar ea povestește ca micuțul Vladimir s-a simțit extraordinar la petrecere.

- Cristina Cioran trece prin momente cumplite! Vedeta a fost nevoita sa plece din spital pentru ca au fost impuse reguli stricte, dar micuța ei a ramas acolo, fiind monitorizata de medici, in timp ce mamica ei abia are voie sa o vada. Cristina Cioran, dezvaluiri despre fiica ei: ‘Ema mea a ramas in spital’…

- Dupa ce s-a zvonit ca ar fi insarcinata, Andreea Marin a vorbit despre acaeasta posibilitate intr-un interviu de colecție pentru Antena Stars. Vedeta confirma ca iși dorește sa aiba un copil cu iubitul ei, diplomatul Adrian Brancoveanu, și așteapta sa se intample in mod natural.