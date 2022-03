Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul principal Andrei Ene, purtatorul de cuvant al Garzii de Coasta, a fost invitatul emisiunii ZIUA LIVE de miercuri, 16 martie, de la ora 14.00. Pe parcursul emisiunii, acesta a vorbit despre rolul politistilor de frontiera, aflati in primele linii in gestionarea crizei situatiei persoanelor…

- Luiza Rozova, presupusa fiica a președintelui rus Vladimir Putin, este trasa la raspundere de oameni pentru razboiul din Ucraina. Utilizatorii din mediul online ii adreseaza tinerei de 18 ani diferite mesaje jignitoare cu privire la faptele așa-zisului ei tata.

- Dupa ce in emisia de ieri carțile au fost date pe fața, Nora, doamna Dana și Leo au ieșit la o discuție in trei pe terasa casei. Aron a fost cupidonul celor doi, dar doamna Dana spune ca pot exista piedici și in calea iubirii.

- Mireasa este una dintre cele mai urmarite emisiuni din țara la momentul actual. Dupa ce prezentatoarea, Simona Gherghe, s-a infectat cu virusul Covid-19, o alta persoana din televiziune i-a luat locul. Iata cine va prezenta in aceasta perioada emisiunea Mireasa.

- Maria și Liviu de la „Mireasa” s-au desparțit, dupa cinci luni de casnicie . In urma cu doua saptamani au depus actele de divorț, iar in curand vor fi separați legal, caci nu au de gand sa se impace. Cei doi s-au revazut fața in fața la TV, la Antena Stars, unde și-au adus noi acuzații. Liviu și Maria…

- Liviu și Maria au caștigat „Mireasa”, sezonul 3, și premiul in valoare de 40.000 de euro. La cinci luni de la marea finala, soții au anunțat desparțirea, nu au mai rezistat impreuna și au pus punct casniciei. Finala „Mireasa”, sezonul 3, a avut loc duminica, 1 august 2021, la Antena 1. Maria și Liviu…

- Reality show-ul matrimonial „Mireasa” revine la Antena 1 cu un nou sezon. Astfel, incepand din 22 ianuarie, de la 13:30, la Antena 1, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va intampina o noua serie de concurenti dornici sa lupte cu toate fortele pentru a-si gasi sufletul pereche. Simona Gherghe, primele…

- Nereguli in atribuirea și derularea achizițiilor publice, acordarea unor drepturi salariale nemeritate, dar și deficiențe importante de natura organizatorica sunt doar cateva dintre problemele constatate de catre Corpul de Control al Primarului Capitalei la nivelul Autoritații pentru Supravegherea…