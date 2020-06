Stiri pe aceeasi tema

- Voicu Paul a fost desemnat sambata candidatul PNL la Primaria Alba Iulia, in cadrul ședinței Biroului Politic Judetean. La ședința au participat aproximativ 35 de liberali, fiind validați 70 de candidați pentru fiecare localitate din județ. La aceasta data doar USR și PNL și-au desemnat candidații…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Gheorghe Beleiu, candidatul PRO Romania pentru Primaria Alba Iulia, propune cetațenilor o ADMINISTRAȚIE PARTICIPATIVA Gheorghe Beleiu, candidatul PRO Romania pentru Primaria Alba Iulia, propune cetațenilor o ADMINISTRAȚIE PARTICIPATIVA Administrația participativa este,…

- In fiecare an, Ziua Eroilor este sarbatorita in Sfanta zi a Inaltarii Domnului. Desi in acest an nu a fost organizata o ceremonie propriu-zisa, mai mulți reprezentanți ai instituțiilor din Alba Iulia și partidelor politice au depus individual coroane de flori la monumentul de la Cimitirul Eroilor. Printre…

- Vizita la fabricile din Cugir a Prim Ministrului Ludovic Orban insoțit de vicepriministrul Raluca Turcan, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de AfaceriVirgil Popescu, Ministrul Apararii, Nicolae Ionel Ciuca și ministrul Transporturilor, Lucian Bode a inceput astazi, in jurul orei 10.30. In fața…

- Premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștrii, in vizita la Fabrica de Arme Cugir: Intalnire pentru relansarea industriei de aparare și și contracte cu Armata Romana, pentru armament Demnitarii au vizitat o parte a fabricii de armament si au discutat cu reprezentanti ai conducerii, iar la final au…

- ”Foamea de bani” a Primariei municipiului Alba Iulia nu are limite, iar consilierii locali ai PNL au votat ceea ce și-a dorit viceprimarul cu atribuții de primar, Paul Voicu, respectiv creșterea tuturor impozitelor și taxelor locale, in plina pandemie. Este, de altfel, o decizie luata la nivel local,…

- Primaria Alba Iulia a pierdut prima etapa a unui proces in instanta de contencios administrativ prin care a contestat concluziile unui raport al Camerei de Conturi din anul 2018, referitor la modul in care au fost cheltuite fondurile publice. Inspectorii Camerei de Conturi au descoperit faptul ca Primaria…