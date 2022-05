Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Bichescu a traversat orizonturile uneori senine, alteori innourate, care au definit zilnic starea vremii, a politicii, socialului și economicului, a vieții bacauane, ca o cometa, marcand și remarcand. Nicoleta nu a fost o surpriza pentru mai vechii ziariști din Bacau. Ca mulți tineri din generația…

- In perioada 29.04-02.05, la nivel local, sub coordonarea Instituției Prefectului județului Bacau au fost dispuse o serie de masuri pentru ca cetațenii sa se bucure in siguranța de manifestarile prilejuite de Sarbatoarea Izvorului Tamaduirii și sarbatorirea Zilei Internaționale a Muncii. Astfel, la Instituția…

- Ziua Veteranilor de Razboi, sarbatorita in fiecare an pe 29 aprilie, a fost marcata in Bacau printr-un ceremonial militar-religios organizat la Monumentul Eroilor Patriei din Cimitirul Central. La eveniment au luat parte veterani de razboi bacauani și reprezentanți ai organizațiilor acestora, ale militarilor…

- Membrii Filialei Bacau „Colonel Corneliu Chirieș” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” și-au ales, recent, organele de conducere pentru un nou mandat de patru ani. Președintele Filialei este omul de afaceri Danuț Voicu, iar ceilalți membri ai Biroului executiv sunt Cristinel Dumitru…

- Generalul maior (rtr) Alexandru Leonov a plecat dintre noi in dimineața zilei de 17 martie, la respectabila varsta de 93 de ani. Bacauanii l-au cunoscut indeosebi ca președinte al Filialei județene „General Eremia Grigorescu” a Asociației Naționale a Veteranilor de Razboi. De-a lungul anilor, a lucrat…

- Polițiștii din Buhuși au documentat activitatea infracționala a trei tineri, din comuna Racaciuni, banuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore. La data de 14 martie a.c., in jurul orei 22:30, polițiștii din Buhuși, ca urmare a unei sesizari prin 112,…

- La Tescani (comuna Berești-Tazlau) a fost reorganizata singura subfiliala sateasca a Filialei Cultul Eroilor a județului Bacau. Cu acest prilej a fost aleasa noua conducere a Subfilialei. La ședința de reorganizare au venit președintele Filialei Bacau „Colonel Corneliu Chirieș” a Asociației Naționale…

- Campania de reorganizare a subfilialelor Cultul Eroilor din județ a fost continuata de Filiala Bacau „Colonel Corneliu Chirieș” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” la Slanic Moldova. La adunarea generala a subfilialei din acest oraș au fost prezenți Danuț Voicu și Cristinel Aioanei…