- UiPath (simbol bursier PATH), prima companie din Romania care s-a listat pe puternica piata de capital din SUA, in aprilie 2021, si-a raportat miercuri seara rezultatele financiare aferente anului american fiscal 2023.

- STADA Romania, subsidiara din Romania a grupului german STADA Arzneimittel AG, anunța pentru anul 2022 o valoare consolidata a afacerilor de peste 247 milioane lei, in creștere cu 37% fața de 2021, cand a realizat afaceri de 180,1 milioane lei. Grupul STADA opereaza pe piața din Romania prin STADA M&D…

- S.C. ELLAND PRODCOM SRL, cod de identificare fiscala 9220158, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J12/350/1997, cu sediul in Municipiul Turda, Strada Trascaului nr. 2A, județ Cluj, Romania, anunța semnarea, in data de 22.12.2022 a Contractului de finanțare nr. 77/873/POC/4.1.1 BIS, pentru implementarea…

- Artistul turdean Paul Surugiu FUEGO a anunțat data debutului noului sezon al emisiunii ”Drag de Romania Mea”, care se difuzeaza la TVR 2, duminica dupa-amiaza. Emisiunea promoveaza valoarea, frumosul și bunul gust artistic, fiind o insula de eleganța intr-un peisaj media dominat de prea multa indecența.…

- Palatul Victoria va fi iluminat in portocaliu, sambata seara, de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, anunta Guvernul. Avand in vedere ca afectiunile oncologice reprezinta a doua cauza majora a mortalitatii in Romania, dupa afectiunile cardiovasculare, este o chestiune de sanatate publica…

- READC Turda (Registrul Electronic al Animalelor Domestice și de Companie) este o asociație care a reușit sa invinga sistemul inert din Romania, in ceea ce privește principiile normelor de protecție sanitara publica. Dupa ani de procese, efectele incep sa apara. Recent, Curtea Constituționala a admis…

- ANAF va stabili in maxim doua saptamani daca OMV Petrom va plati sau nu taxa de solidaritate, susține șeful Fiscului, Lucian Heiuș. Aceasta declarație vine la cateva zile dupa ce compania petroliera, controlata de OMV Austria, a spus ca nu se incadreaza in prevederile actului normativ ce impune respectiva…

- Președintele Ucrainei nu se grabește sa modifice legea care nedreptațește etnicii romani din țara sa, asta deși mulți din refugiații din Ucraina traiesc in Romania și au cazare decontata de la stat! Zelenski a publicat un mesaj in care explica ce a discutat cu președintele Klaus Iohannis. Fii…