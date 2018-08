Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a declarat vineri ca, inainte de aprobarea rectificarii bugetare, va avea o discutie cu prim-ministrul Viorica Dancila...

- Prim-ministrul a intrat in concediu, iar președintele Klaus Iohannis a desemnat un interimar. Este scris negru pe alb in decretul prezidențial din iunie 2015, cand premierul de atunci, Victor Ponta, a intrat in concediu pentru a se opera la picior intr-un spital din Turcia. Președintele Romaniei l-a…

- Viceprim ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, va exercita, in perioada 6 13 august, atributiile premierului privind conducerea operativa a activitatii Guvernului, scrie stiripesurse.ro. Decizia premierul Viorica Dancila a fost publicata marti in Monitorul…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, va exercita, in perioada 6 - 13 august, atributiile premierului privind conducerea operativa a activitatii Guvernului. O decizie in acest sens a fost emisa de premierul Viorica Dancila, fiind…

- De mentionat ca satenii au beneficiat de alte patru milioane de lei in prima etapa a Programului National de Dezvoltare Locala, bani destinati aceluiasi scop. Suma respectiva (4,23 milioane de lei, mai exact) era destinata modernizarii prin asfaltare a 3,5 km de drum in satul Perieni si a unui kilometru…

- Joi, 21 iunie, va avea loc predarea amplasamentului privind inceperea lucrarilor la obiectivul de investiții: “Reabilitare termica – Școala Gimnaziala Tudor Vladimirescu”. Investitia, realizata de Primaria Pitesti, este aprobata ca obiectiv de investiții in cadrul Programului Național de Dezvoltare…

- Nis Petrol, compania care opereaza reteaua de benzinarii Gazprom din Romania, a inregistrat in 2017 afaceri mai mari, dar si pierderi in crestere, potrivit datelor de bilant de la Ministerul Finantelor. Este al saselea an consecutiv de pierderi, din 2012, de cand a fost deschisa prima benzinarie Gazprom…

- Cinci contracte cu finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala PNDL, etapa a II-a si Programul Operational Regional 2014 - 2020, au fost semnate astazi, 18 mai, de vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice, la Ramnicu Valcea.