- Cinci contracte cu finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala PNDL, etapa a II-a si Programul Operational Regional 2014 - 2020, au fost semnate astazi, 18 mai, de vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice, la Ramnicu Valcea.

- Viceprimarul Dan Tarcea spune prin studiul de prefezabilitate specialiștii vor oferi municipalitații trei variante de traseu. “De ce facem acest studiu de prefezabilitate? Pentru ca acest studiu ne va da toate datele, unde vor fi stațiile, la ce distanța vor fi stațiile de îmbarcare…

- Gazele naturale ar trebui tranzactionate pe pietele centralizate cel putin 2 ani de acum incolo, astfel incat consumatorii sa poata compara preturile cu cel de referinta si sa poata alege in consecinta furnizorul, considera Consiliul Concurentei in urma anchetei efectuate pe piata gazelor din Romania.

- Distrigaz Sud Reele efectueaz lucrri programate la reeaua de distribuie a gazelor naturale pentru creterea gradului de siguran i continuitate în alimentarea cu gaze naturale.Distrigaz Sud Reele anun sistarea alimentrii cu gaze naturale la consumatorii casnici i noncasnici pentru modernizarea re...

- INTERVIU EXCLUSIV / Romania poate sa devina in urmatorii ani unul dintre cei mai importanti producatori de gaze naturale din Uniunea Europeana. Pe langa proiectele tehnice de infrastructura si legile aflate in dezbatere in Parlament si care vor influenta piata de gaze naturale, guvernantii trebuie sa…

- Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor va cheltui in acest an 165 de milioane de lei (cu TVA) pe reabilitarea unor sectoare de drum. Dupa cum ne-a confirmat directorul Sorin Babliuc, este vorba despre proiecte aprobate anul trecut prin Planul National de Dezvoltare Locala. Potrivit…

- Serbia intentioneaza sa construiasca un interconector de gaze cu Romania, care urmeaza sa devina un important exportator de gaze naturale, a declarat marti ministrul Energiei din Serbia, Aleksandar Antic, transmite Tanjug. 'Interconectorul cu Romania este ideea noastra. Ei deruleaza lucrari…

- Senatorul maramuresean Liviu Marian Pop a sustinut in sedinta Senatului din data de 28 februarie o declaratie politica intitulata Dezvoltarea judetului Maramures continua – proiectele finantate prin PNDL II prind contur, pe care o redam integral mai jos. Stimate colege, stimati colegi, Judetul Maramures…