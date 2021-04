Stiri pe aceeasi tema

- „Specialiștii” useriști ai fondurilor europene au dat cu oiștea-n gardul de la Bruxelles, pentru ca proiecte importante pentru Romania, din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), au fost respinse de catre oficialii de la Bruxelles, spune secretarul general al PSD, Paul Stanescu. „…

- Social democrații cer partidelor parlamentare sa iasa din logica "orgoliilor de partid" si sa colaboreze pentru realizarea unui Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) "viabil". PSD propune sa fie organizata în Parlament o dezbatere la care sa participe reprezentantii…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose face o analiza detaliata a scandalului privind fondurile europene alocate Romaniei prin PNRR, Planul National de Redresare si Rezilienta pentru sistemul de irigatii. Redam integral analiza facuta de fostul premier Mihai Tudose pe pagina sa de Facebook: “Romania risca…

- Comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, atrage atentia asupra faptului ca pentru statele cu o rata scazuta de absorbtie a fondurilor europene, printre care se afla si Romania, accesarea fondurilor pentru redresare si rezilienta alocate de Comisia Europeana pentru a atenua efectele crizei…

- Liberalii și-ar doi ca noua miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) sa fie alocate pentru infrastructura de transport, cate patru miliarde pentru mediu și educație și trei miliarde pentru agricultura, potrivit prezentarii pe care liderul PNL Ludovic Orban a facut-o luni…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca mai multe proiecte importante din domeniul sanatații sunt promovate pentru a fi finanțate din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Gheorghe Flutur a amintit ca prin PNRR, Romania va ...

- Florin Citu a declarat ca a avut discutii "foarte aplicate" cu comisarii europeni despre Planul National de Redresare si Rezilienta. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune. Discutiile au avut doua aspecte. In primul rand este nevoie…