Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat marți, 28 septembrie, la Antena 3, ca social-democratii au de gand sa depuna motiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu, indiferent care va fi decizia Curtii Constitutionale, adica validarea sau respingerea sesizarii facute de premier privind motiunea…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, susține ca PSD va depune o moțiune de cenzura, indiferent de decizia CCR de astazi. Intrebat daca va intra la guvernare cu o propunere de premier, Stanescu a spus ca „soluția clara sunt alegerile anticipate”, argumentand ca, in actuala conjunctura din Parlament,…

- Social-democrații au anunțat care este strategia lor in ceea ce privește moțiunea de cenzura. In opinia lor, indiferent de decizia magistraților Curții Constituționale a Romaniei (CCR), Guvernul Cițu va pica. „Maine (marți dimineața, n.r.) avem decizia CCR. Indiferent care e, daca nu e conflict, intra…

- PSD, care este acuzat de o ințelegere pe sub masa cu PNL și cu președintele Klaus Iohannis, pare a avea propriul plan pentru daramarea Guvernului. Surse social-democrate arata ca, in acest moment, AUR a cazut...

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, spune ca USR trebuie sa fie rațional și sa voteze moțiunea de cenzura a PSD. Social-democratul crede ca premierul, inainte de a pleca acasa, trebuie sa ceara scuze public romanilor pentru „balamucul politic in care a tarat Romania”. „Inainte de orice deznodamant…

- PSD urmeaza sa faca declarații la ora 13.00 in contextul actualei tensiuni din coaliția de guvernare. Astfel, Sorin Grindeanu, in cazul in care premierul Florin Cițu nu-și va da demisia in aceste zile de la șefia Guvernului și cel mai probabil nu se va intampla, va cere angajamente ferme din partea…

- PSD a decis sa depuna motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu cand va avea cele 234 de voturi necesare pentru ca aceasta sa treaca, a anuntat presedintele formatiunii, Marcel Ciolacu.

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, anunța ca social-democrații vor depune o moțiune de cenzura la adresa Guvernului Florin Cițu. Trebuie opriți inainte de a transforma cu totul Romania intr-o țara penala, dar liberala, susține Paul Stanescu. Reprezentantul PSD are acuzații grave la…