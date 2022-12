Paul Stănescu: Să ne bucurăm în liniște de Sărbătoarea Crăciunului Paul Stanescu, secretarul general al PSD, a transmis un mesaj tuturor romanilor cu ocazia zilei de Ajun și a Nașterii Domnului. “In aceasta perioada, cand impreuna sarbatorim Nașterea Domnului, familia, tradițiile și Biserica sunt mai aproape ca oricand de sufletele noastre. Ele raman reperele fundamentale ale societații romanești și ne invața ca sprijinul pe care ni-l oferim unul altuia este cu adevarat ceea ce conteaza. Sa ne bucuram in liniște de Sarbatoarea Craciunului, sa ii avem langa noi pe cei dragi și sa nu-i uitam pe cei mai puțin norocoși, mai ales ca traim aceste vremuri mai dificile.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

