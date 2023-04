Paul Stănescu: PSD nu e de acord cu reducerea salariilor Scenariul ministrului Marcel Boloș, care a menționat „o revizuire” a salariilor in sistemul bugetar, ca modalitate de a diminua cheltuielile, trebuie eliminat din start din discuțiile care vor avea loc in cadrul Coaliției, pentru a nu risca compromiterea altor masuri bune și necesare. Sa nu lasam un mar bolnav sa strice o gramada mare de […] The post Paul Stanescu: PSD nu e de acord cu reducerea salariilor first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Paul Stanescu: PSD nu e de acord cu reducerea salariilor appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, il contreaza public pe ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș (PNL), cel care a spus ca este o soluție taierea salariilor bugetarilor. Stanescu susține ca nu se vor lua sub nicio forma masuri ”ca in epoca Basescu”, iar coaliția va gandi alte soluții pentru…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, cel care participa de regula la ședințele coaliției PSD-PNL-UDMR, a declarat marți, 11 aprilie, ca „trebuie sa ajustam cheltuielile publice”, dar nu prin „soluții imorale, de trista amintire, precum taierile salariale din perioada Basescu”.„Scenariul ministrului…

- In aceasta dimineața, pe DN 7, in Barzava a avut loc un accident de circulație mortal. Un autoturism condus de un șofer de 87 de ani din Barzava a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un șofer de 77 de ani. In urma impactului, ambii șoferi au murit și o femeie este in […] The post Tragedie…

- Ioana Ignat și Zech prezinta o noua varianta a piesei „Langa inima ta”, pe care artista a lansat-o in luna decembrie a anului trecut și care se va gasi pe primul album al sau, pe care il pregatește pentru acest an. „Langa inima ta” este o piesa de dragoste ce vorbește despre momentele de confuzie […]…

- „Discuția despre creșterea varstei de pensionare trebuie tranșata inainte sa mai dam naștere, din cine știe ce motive politice, și la alte ingrijorari pentru romani. PSD nu susține o astfel de masura. Nu vrem sa punem o presiune și mai mare pe salariați. Ba din contra, in loc sa le generam mai multe…

- Asociația Suporter Club UTA (SCU) respinge vehement afirmațiile deplasate ale domnului Alexandru Meszar, potrivit carora fanii ii cer acestuia sa dezafilieze echipa de la Federația Romana de Fotbal și sa o mute in campionatul maghiar. „Astfel, constatam ca ne aflam in fața unui nou derapaj al celui…

- Jukebox lanseaza „Impreuna mereu” – o piesa de Dragobete, onesta și vulnerabila, despre curajul de a te expune și a-ți arata sentimentele fața de persoana iubita. Mesajul nu e nou, sunt cuvintele pe care le cauți cand universul devine complet și vrei sa imparți asta cu toata lumea, dar cel mai mult…

- La sfarșitul saptamanii trecute, la Predeal a avut loc, timp de trei zile, Adunarea Generala a PES activists Romania, la care au participat reprezentanți ai organizațiilor PES din toata țara, inclusiv 8 reprezentanți ai județului Arad. In cadrul adunarii generale, au avut loc și alegeri pentru funcțiile…