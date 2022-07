Stiri pe aceeasi tema

- Romanii dintotdeauna au fost destul de conservatisti la investitii, pana nu demult cu greu mai dadeai de cate un entuziast care era familiarizat cu investitiile si isi punea permanent "banii la lucru". Circumstantele din prezent, insa, determina tot mai multi romani sa investeasca - in prezent Romania…

- Guvernul a adoptat astazi Ordonanța de urgența care prevede ca operatorii de benzinarii care vor acorda de la 1 iulie o reducere de 0,5 lei/litru de carburant vor beneficia de o compensare de 0,25 de lei/litru de la bugetul de stat, fara a fi o obligație legala.Așadar, benzinarii din Romania nu vor…

- Benzinarii din Romania nu vor fi obligați sa reduca prețul la pompa cu 50 de bani pe litrul de benzina sau motorina. Este informația confirmata, in urma cu puțin timp, de Ministrul Economiei, Virgil Popescu.

- Aproape doua treimi (65%) dintre europeni considera ca apartenența la UE este un lucru bun, releva cel mai recent sondaj Eurobarometru. Acesta este cel mai bun rezultat din 2007, cand a fost de 58%.

- Romanii sunt preocupati intr-o masura ridicata de problemele din domeniul constructiilor care afecteaza calitatea vietii si a mediului inconjurator, arata un studiu realizat de compania de cercetare de piata Reveal Marketing Research, citat de Agerpres.Astfel, 55% dintre romani sunt ingrijorati de efectele…

- Familia deputatei PSD Diana Tusa, multiple contracte pe bani publici in timp ce partidul ei este la putere: declaratia de interese depusa in iunie 2022 arata ca firmele sotului ei, Iosif Buble, au prestat servicii catre institutii de stat, PSD si PNL. De exemplu, in octombrie 2021, firma European Business…

- In ultima vreme, parca se asternuse linistea in jurul presedintelui Comitetului National Roman al Consiliului Mondial al Energiei, prof. dr. ing. Iulian Iancu. Dar a venit ziua de miercuri, 8 iunie. O veste buna si indelung asteptata a fost pictata intens, pe diverse canale si portaluri de stiri, in…

- In ciuda promisiunilor oficialilor din țara noastra, la nivelul Europei de Est romanii experimenteaza cel mai puternic neputnța și resemnarea in ceea ce privește deciziile Guvernului țarii. Potrivit unui sondaj la care au participat cate o mie de persoane din noua tari, romanii sunt cei mai convinsi…