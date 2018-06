Stiri pe aceeasi tema

- "Si eu sunt de aceeasi parere cu doamna vicepresedinte Olguta Vasilescu, dar va fi o decizie a partidului, nu vom lua o decizie separat. Fiecare isi spune punctul de vedere, dar va fi o decizie in partid. Da si eu spun ca trebuie suspendat (presedintele Iohannis - n.r.) in momentul in care nu semneaza…

- Vicepremierul Paul Stanescu sustine ca presedintele Klaus Iohannis trebuie suspendat din functie daca nu semneaza revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, insa decizia trebuie luata de PSD. "Si eu sunt de aceeasi parere cu doamna vicepresedinte Olguta Vasilescu, dar va fi o decizie a partidului, nu…

- Privind sancțiunile pe care le risca Klaus Iohannis, daca nu semneaza decretul de revocare, Iordache a spus ca una dintre variantele care pot fi luate in calcul ar fi suspendarea, fara demitere. „Bineințeles. Haideti sa citim in integralitatea Constitutia și o sa gasiți acolo sancțiuni și pe aceasta…

- Calin Popescu Tariceanu il avertizeaza pe Klaus Iohannis ca in cazul in care nu o va demite pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar putea fi suspendat. ”Sa nu joace pe aceasta coarda sensibila!”, e avertismentul celui de-al doilea om in stat și care poate ajunge președinte interimar in caz ca Iohannis…

- USR contesta decizia CCR privind revocarea lui Kovesi. Opozitia a criticat decizia judecatorilor constitutionali cu privire la schimbarea sefei DNA, spunand ca institutia a fost politizata. “Este un moment de regres”, a precizat deputatul USR Stelian Ion. Acesta a vorbit despre “confiscarea atributiilor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Pitesti, ca nu vrea sa-si exprime parerea cu privire la un eventual conflict de natura contitutionala intre Guvern si presedinte dupa ce Klaus Iohannis a refuzat propunerea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.…

- Traian Basescu a declarat miercuri seara, la Romania TV, ca nu crede ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi revocata din functie de presedintele Klaus Iohannis. Traian Basescu considera nesabuita o revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, apreciind ca aceasta ar putea fi interpretata ca un semnal…

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti. Liviu Dragnea a spus luni, ca nu a discutat cu președintele pe aceasta tema.„Nu am discutat cu președintele pe aceasta tema. Ce speranțe sa am…