- Viceprim-ministrul Paul Stanescu va exercita, in perioada 6-13 august, atribuțiile premierului Viorica Dancila privind de conducerea operativa a Executivului, potrivit unei decizii publicate marți in Monitorul Oficial. „Decizie pentru exercitarea unor atribuții. In temeiul art. 19 din Legwa 90/2001…

