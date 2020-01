Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat, joi, la conferinta judeteana extraordinara a PSD Giurgiu, ca are convingerea ca motiunea de cenzura va trece si Guvernul liberal va pica, iar PSD va fi din nou la guvernare. "Sunt foarte onorat ca sunt astazi, aici, la prietenul meu Niculae Badalau…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat, joi, la conferinta judeteana extraordinara a PSD Giurgiu, ca are convingerea ca motiunea de cenzura va trece si Guvernul liberal va pica, iar PSD va fi din nou la guvernare.

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca singura optiune a PSD fata de actualul guvern este motiunea de cenzura."Penitenciarele noastre nu corespund normelor europene si atunci in loc sa dam daune…

- Reuniunea informala a liderilor de filiale PSD convocata luni seara de liderul organizatiei Buzau, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, s-a incheiat dupa aproape 5 ore de discutii, au precizat pentru AGERPRES surse politice. La intalnirea desfasurata la Parlament, care a…

- PSD a finalizat numaratoarea paralela și se confirma dezastrul. In multe dintre județele dominate ani buni de ”grei” ai PSD s-au pierdut alegerile in fața celor de la PNL.Citește și: BOMBA - Liviu Dragnea NU a fost lasat sa voteze, deși nu ii sunt interzise drepturile electorale/DOCUMENT…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca PSD detine majoritatea in Parlament si luni va depune o motiune simpla impotriva ministrului Florin Citu, iar in februarie va urma o motiune de cenzura la adresa actualului…

- Prezidențiale 2019 – primul tur. Alegerile in care nu a pierdut nimeni in Politic / on 12/11/2019 at 12:59 / In pofida celor care aveau așteptari exagerate sau care aruncau pe piața procente inventate ca strategie de campanie, primul tur al alegerilor prezidențiale nu a adus surprize evidente și…

- Presedintele executiv PSD, Eugen Teodorovici a declarat, luni, ca depunerea unei moțiuni de cenzura este un instrument democratic cu care „nu trebuie sa ne jucam”. Senatorul PSD a precizat ca depunerea unei moțiuni trebuie sa fie discutata foarte clar deoarece „guvernul unei țari nu se schimba de…