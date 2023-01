Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a dat asigurari, vineri la Vaslui, ca la sfarsitul lunii mai presedintele PSD, Marcel Ciolacu, va fi numit premier, afirmand ca in caz contrar in Romania vor avea loc alegeri anticipate. Stanescu a participat la Conferinta Judeteana a PSD Vaslui, in cadrul careia…

- In anul 2022, unul plin de provocari la nivel național și regional, coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR-minoritați a demonstrat ca este o construcție care poate trece peste dispute politice, atunci cand interesul general o cere, arata Paul Stanescu, secretarul general al PSD intr-un comunicat. „Am reușit…

- Marcel Ciolacu considera ca ar trebui sa sa tina cont de protocolul coalitiei, altfel vom avea alegeri anticipate. Presedintele PSD a declarat ca nu va refuza functia de prim-ministru atunci cand trebuie sa o preia, potrivit protocolului incheiat intre partidele din coalitia de guvernare. Daca presedintele…

- Marcel Ciolacu spune ca in mod „categoric" nu va refuza functia de prim-ministru al guvernului in mai 2023, cand conform protocolului coalitiei ar trebui sa aiba loc rotativa intre PSD si PNL. Seful PSD a spus, la B1TV, ca daca nu se tine cont de protocolul coalitiei, „vom avea alegeri anticipate" si…

- „Vreau sa construiesc cu Nicolae Ciuca, suntem amandoi conștienți de responsabilitatea pe care o avem in acest moment, dar vreau ca colegii mei sa fie respectați și sa nu fie atacați pe nedrept. Sa nu nu se ceara inlocuiri pe nedrept, fiindca in acel moment parteneriatul nostru va lua sfarșit!”, a spus…

