- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat vineri ca cel mai probabil congresul partidului va avea loc la sfarsitul lunii august si va avea doua componente - alegerea conducerii partidului si stabilirea candidatului la Presedintia Romaniei.

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat ca PSD va avea candidat din interiorul partidului la alegerile prezidențiale și este exclusa susținerea lui Mircea Geoana ca independent. Paul Stanescu a spus ca majoritatea liderilor PSD sunt de acord ca liderul partidului, Marcel Ciolacu, trebuie…

- A inceput agitatia in PSD pentru alegerile prezidentiale . Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, vineri, ca liderul partidului, Marcel Ciolacu, este persoana cea mai potrivita si indicata sa candideze la Presedintia Romaniei. Firea a fost intrebata, dupa sedinta Consiliului Politic National…

- Ziua Nationala Salvamont Romania a fost instituita pe 1 august. Senatul a adoptat, luni, in calitate de prima camera sesizata, propunerea legislativa prin care se instituie pe 1 august Ziua Nationala a Salvamont Romania. Potrivit propunerii initiate de un grup de parlamentari PNL si PSD, „Parlamentul,…

- Ziua nationala a inimii, 4 mai. Bolile cardiovasculare, principala problema de sanatate In fiecare an, in 4 mai, este aniversata Ziua Naționala a Inimii. A fost instituita in Romania, la data 4 august 1996. Prin manifestari dedicate acestei zile se urmareste cresterea gradului de constientizare publica…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat ca marti dimineata a inceput strangerea de semnaturi pentru candidatul partidului la Primaria Capitalei, Gabriela Firea."Fiecare candidat are sansele lui.

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a afirmat reprezentantii actualei coalitii incearca sa blocheze jocul si sa spuna “suntem noi si fara noi nu se poate”, dar a adaugat ca se poate si fara ei. El a subliniat ca niciodata nu a mai fost o situatie ca sa nu fie cunoscuti candidatii marilor…