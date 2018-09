Paul Stănescu: Educaţia a fost şi va rămâne o prioritate de guvernare Vicepremierul Paul Stanescu a precizat, intr-un mesaj transmis cu prilejul inceperii noului scolar, ca educatia a fost si va ramane o prioritate de guvernare si tot ceea ce tine de educatie trebuie tratat cu maxima responsabilitate.



"Luna septembrie este o luna a emotiilor pentru ca inseamna nu doar venirea toamnei, ci si deschiderea unui nou an scolar. Iar emotiile ii cuprind deopotriva pe elevi, pe dascali si pe parinti. Noi, adultii, ne amintim cu drag momentele reintalnirii colegilor si a profesorilor, iar elevii au acum ocazia sa simta aceleasi emotii si sa-si creeze, la randul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

