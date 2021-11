Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a dezvaluit planul pentru guvernare si a explicat miercuri, la Antena 3, ce ministere isi doresc social democratii si care sunt colegii sai care ar putea ajunge ministri. PSD va conduce 9 10 ministere daca premierul e liberal si nu se vor infiinta ministere…

- Vasile Dincu a anuntat, la Profit News, ca social-democratii doresc Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Finantelor in cazul in care premierul desemnat va fi de la PNL. Presedintele Consiliului National al PSD susține ca in cazul in care premierul desemnat va fi de la unul dintre partide,…

- Presedintele Consiliului National al PSD Vasile Dincu a anuntat ca social-democratii doresc Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Finantelor in cazul in care nu au premierul, precizand ca structura actuala a Guvernului ar putea sa nu mai fie modificata. “Ministerul Finantelor si…

- Noutatile din lista propusa Biroului Politic National al PNL de catre Biroul Executiv sunt nominalizarea Alinei Gorghiu la Justitie, a fostului ministru al Justitiei Catalin Predoiu la Aparare, a lui Florin Roman la Economie, a fostului ministru al Fondurilor Europene Marcel Bolos la Transporturi, a…

- ​Cu președintele Klaus Iohannis care a lasat timp de gândire partidelor o saptamâna dupa demiterea Guvernului la moțiunea de cenzura, Florin Cîțu face o prima mutare. 1 miliard de lei sunt scoși din Fondul de rezerva și alocați primariilor și Consiliilor județene. „25-30%…

- Vicepreședintele USRPLUS, Catalin Drula, cere ca partidul sa primeasca aceleași ministere, daca se intoarce la guvernare. Insa, pentru a reface coaliția cu PNL și UDMR, Florin Cițu trebuie sa plece, a declarat fostul ministru al Transporturilor pentru RFI . El spune, pe de alta parte, ca depunerea moțiunii…

- „Conform ultimei variante a rectificarii bugetare, vor fi alocati 2,5 miliarde de lei pentru Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia premierului, din care se platesc banii pentru primari si baronii locali. Florin Citu a crescut de la 597 milioane de lei initial la 2,5 miliarde de lei suma pentru…

- ”Guvernul a anunțat la inceputul anului ca pentru 2021 nu va opera o creștere a pensiilor și a pus accent pe investiții. Aceștia nu sunt bani pentru primari sau președinții de Consilii Județene, nu sunt pentru danșii personal, cu pentru investiții in comunitațile respective, absolut necesare, de bun-simț…