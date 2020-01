Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu, spune ca la Congresul extraordinar al PSD nu va fi vorba despre „concurenta pe posturi”, ci se vor dezbate idei, valori si principii si se va cauta „cea mai buna formula de alegeri”, Stanescu spunand ca anul viitor va fi aleasa conducerea PSD intr-un…

- Intr-o intalnire cu sustinatorii din Calarasi, liderii interimari ai formatiunii au descris plastic situatia in care au gasit partidul – “PSD este ca un tren ajuns pe linie moarta, deraiat intr-o gara abandonata”. Iar un primar le-a cerut sefilor sa nu mai trimita in dezbateri TV colegi care spun despre…

- Marcel Ciolacu a fost ales președinte al organizației județene a PSD Buzau. In discursul sau de dupa alegerea in funcția de președinte al PSD Buzau, Marcel Ciolacu a declarat ca vrea un ragaz pentru a lua decizia in ceea ce privește candidatura sa la funcția de lider al partidului la nivel național.…

- Marcel Ciolacu este președinte interimar al PSD, dar, la inceputul primaverii, dupa Congresul de pe 29 februarie, ar putea deveni președinte plin al social-democraților. Miercuri seara, la Romania TV, Ciolacu a evitat sa spuna daca va candida pentru funcția suprema in partid, dar a precizat ca lucreaza,…

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ar exclude o candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD, la Congresul partidului. Primarul general al Capitalei a adaugat ca va candida momentan pentru șefia PSD București, informeaza didi24.ro.Gabriela Firea a mai afirmat, inaintea ședinței conducerii colective…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca va candida la sefia Organizatiei Bucuresti a PSD, dar nu si la functia de presedinte al partidului. "Da, da, in aceasta perioada sunt alegeri la sectoare si vom programa si pentru Bucuresti. Da, cu siguranta", a spus Firea, inaintea…

- FOTO – Arhiva Viorica Dancila a anuntat, marti noapte, in sedinta Comitetului Executiv, ca demisioneaza din functia de presedinte al PSD, au declarat surse din partid pentru Mediafax. Conducerea PSD a demisionat, marti noapte, la presiunile social-democratilor, nemultumiti de rezultatele partidului…

- Eugen Teodorovici a fost convins sa demisioneze din funcția de președinte executiv al PSD! Asta, dupa ce Viorica Dancila a demisionat, iar funcția sa, de președinte executiv, fusese desființata.Marcel Ciolacu va prelua interima șefia PSD, iar Paul Stanescu va fi interimar in poziția de secretar…