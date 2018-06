Paul Stănescu: Cred că UDMR nu va vota moţiunea de cenzură "Motiunea de cenzura nu are nicio sansa sa treaca pentru ca, in primul rand, opozitia trebuie sa aiba majoritate. Si, din toate calculele care sunt acolo, eu cred ca UDMR nu va vota motiunea de cenzura. Cred, dar nu am certitudinea sau sa am ceva din partea lor. Dar, cred ca nu vor avea majoritate si nu vor iesi. (...) Ne vom intalni, vom discuta... putem sa fim in sala, putem sa nu fim in sala, pentru ca am invatat de la altii care nu erau in sala in momentul in care erau motiuni de cenzura, dar sper sa nu facem la fel ca ei", a spus Paul Stanescu, duminica, la Cezieni.



