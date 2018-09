Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu s-a aratat "miscat" de felul in care s-au desfasurat, duminica, Serbarile de la Tebea, dedicate implinirii a 146 de ani de la moartea lui Avram Iancu, el apreciind ca mesajul transmis de eroul national catre romani este unul de unitate, scrie Agerpres. "Sincer sa…

- Deputy Prime Minister Paul Stanescu said he was "moved" by the unfolding of Celebration in Tebea dedicated to the 146th anniversary of Avram Iancu's death, appreciating that the Romanian national hero's message to all Romanians is one of unity. "I have been truly moved, as a human being first…

- Vicepremierul Paul Stanescu s-a aratat "miscat" de felul in care s-au desfasurat, duminica, Serbarile de la Tebea, dedicate implinirii a 146 de ani de la moartea lui Avram Iancu, el apreciind ca mesajul transmis de eroul national catre romani este unul de unitate, relateaza Agerpres.

- In localitatea Tebea din judetul Hunedoara, aproape 4.000 de oameni iau parte duminica, la manifestarile comemorative dedicate implinirii a 146 de ani de la moartea eroului national Avram Iancu, informeza AGERPRES.Serbarile de la Tebea debuteza cu o slujba de pomenire oficiata de un sobor de preoti,…

- Aproape 4.000 de oameni iau parte duminica, in localitatea Tebea din judetul Hunedoara, la manifestarile comemorative dedicate implinirii a 146 de ani de la moartea eroului national Avram Iancu.Gabriela Firea, atac INCENDIAR la Liviu Dragnea: `Eu te-am facut, eu te omor!`Serbarile…

- Aproape 4.000 de oameni iau parte duminica, in localitatea Tebea din judetul Hunedoara, la manifestarile comemorative dedicate implinirii a 146 de ani de la moartea eroului national Avram Iancu. Serbarile de la Tebea au inceput cu o slujba de pomenire oficiata de un sobor de preoti, in fruntea caruia…

- Reprezentantii Platformei pentru Reforma Civica arata ca acum, la 100 de ANI de la Marea Unire a tuturor romanilor, la Țebea romanii sunt mandri de trecutul glorios și de eroii pe care-i cinstesc pentru eternitate. Samuel Caba, presedinte al Platformei pentru Reforma Civica spune ca pe 9 septembrie…

- Iulia Vantur va prezenta, alaturi de starul italian Gabriel Garko, serile de concurs si Gala Festivalului Cerbului de Aur din Piata Sfatului. Onorariul pe care il va incasa frumoasa blonda pentru cele trei zile de prezentare este colosal! Iulia Vantur va urca pe scena Cerbului de Aur amplasata in Piața…