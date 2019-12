Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Guvernul iși poate asuma raspunderea pentru orice tip de lege, inclusiv pentru proiectul bugetului de anul viitor. Șeful statului se așteapta ca proiectul de buget pe 2020 sa se incadreze in ținta de deficit de 3% din PIB.Toni Grebla, fost judecator…

- ​Secretarul general al PSD, senatorul de Olt Paul Stanescu, a declarat joi, ca vrea ca noua conducere a PSD, la nivel național, sa fie aleasa dupa exemplul Bisericii Catolice, așa cum este ales Papa.”Eu le-am spus colegilor mei, eu mi-as dori ca la conducerea PSD, la nivel national, sa…

- Ministrul desemnat pentru Ministerul Agriculturii, Adrian Oros a declarat marti, la audierile in Parlament, ca nu poate veni cu "promisiuni optimiste", intrucat situatia in pivința pestei porcine este "foarte grava". Acesta a apreciat masurile Guvernului interimar drept "incomplete" si tardive, anunța…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla. a avut, vineri o intalnire la Palatul Victoria, cu delegația Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate. Secretarul general al Guvernului a subliniat ca are mandat de la Viorica Dancila sa susțina modificarea in Parlament a Legii 223/2015 privind…

- Catalonia ar trebui sa organizeze un nou referendum pentru independența fața de Spania in urmatorii doi ani, a declarat șeful guvernului regional, joi, intr-o noua provocare lansata Madridului in urma protestelor pro-separatiste din ultimele zile, potrivit Reuters.Șeful guvernului regional…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca urmeaza o perioada extrem de complicata in interiorul PSD, dupa pierderea guvernarii și face un apel catre colegii de partid sa fie raționali și sa salveze ceea ce mai este de salvat.Citește și: Marcel Ciolacu da carțile pe fața: Sfarșitul PSD…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a anunțat faptul ca se va merge in Parlament pentru a cere un vot privind restructurarea Guvernului, insa a ținut sa precizeze ca in cazul in care acesta nu va fi...

