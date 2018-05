Stiri pe aceeasi tema

- Surse Romania TV sustin ca Serban Nicolae a fost cel care a propus suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu a dorit sa vorbeasca despre acest subiect, iar majoritatea liderilor au spus ca nu este cazul in acest moment sa se mearga atat de departe. Social democratii…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, la inceputul sedintei de Guvern ca, desi presedintele Klaus Iohannis a anuntat la inceputul saptamanii ca avem o situatie apocaliptica, Institutul National de Statistica (INS) a spus miercuri ca in martie 2018 a fost cea mai mare crestere a puterii de cumparare…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri, pentru HotNews.ro, ca solicitarea președintelui Klaus Iohannis de demisie a premierului Viorica Dancila este intemeiata, intrucat, in opinia sa, aceasta a incalcat Constituția. Intrebat daca PNL ar putea in context sa depuna o moțiune de cenzura, Orban…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat ca o suspendare a președintelui Klaus Iohannis ar fi „imposibila” in acest moment, iar in cazul in care coaliția PSD-ALDE ar incerca acest lucru, actualul președinte ar caștiga.

- Criticile aduse de catre fostul ministru al Finanțelor Veaceslav Negruța programului ”Prima Casa” nu sunt decât o manifestare a frustrarilor. De aceasta parere este Anatol Cugir care spune, într-o analiza pentru hotnews.md ca este hilara situația când un ministru, în…

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian Neacsu. Liderul social-democratilor i-a indemnat…