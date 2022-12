Stiri pe aceeasi tema

- In emisia de pe 30 noiembrie 2022 de Mireasa: Capriciile Iubirii s-a discutat despre momentul in care Raluca nu și-a mai putut stapani lacrimile, in urma unei discuții cu Roxana și Adina. Cele 3 fete au fost invitate pentru a vorbi despre situația in care se afla.

- In ediția din 22 noiembrie, Roxana a facut cateva afirmații fața de prietena sa, Adina. Aceasta considera ca mai mulți concurenți s-au schimbat de la inceputul emisiunii și ca sunt prefacuți.

- In ediția din seara aceasta de la Mireasa - Capriciile Iubirii au existat cateva discuții intre fetele din casa. Gabriela a fost in centrul atenției. Concurenta, in „razboi” cu celelalte fete? Iata de la ce a pornit totul, de fapt.

- Leo și Anda, foștii concurenți ai sezonului 5 Mireasa, au implinit 6 luni de relație. Tanara a ținut sa impartașeasca acest eveniment special din viața ei cu susținatorii de pe Instagram.

- In ediția din data de 24 octombrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6, Roxana și Paul abordau diferite subiecte despre relatia lor. Daca tot am vazut declarațiile și apropierea partenerilor din cupluri, cei doi indragostiți nu stateau nici ei departe unul de altul.

- Sarbatoare mare in casa Mireasa! Paul și Roxana au implinit o luna de relație, iar cei doi au aniversat acest moment alaturi de ceilalți concurenți. Paul și Roxana au fost surprinși cu un tort, baloane, dar și cu mesaje emoționante din partea colegilor sai de platou.

- Paul, iubitul Roxanei, a spus, intr-o discuție cu un alt concurent, ca s-ar potrivi cu o alta fata din casa Mireasa. Iși dorește acesta o alta partenera, și nu pe Roxana, cea alaturi de care formeaza in prezent un cuplu?!

- Roxana și Paul au avut ocazia sa lamureasca lucrurile dintre ei in ediția de vineri, de pe data de 23 septembrie 2022, din Mireasa - Capriciile Iubirii. Concurentul a vorbit despre adevaratul motiv care l-a facut sa puna punct relației cu aceasta.