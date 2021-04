Paul Ritter a murit, la doar 55 de ani. Actorul din Harry Potter era grav bolnav

Stiri pe aceeasi tema

- A murit actorul Paul Ritter, cunoscut pentru roluri din filme precum ”Quantum of Solace”, ”Harry Potter and the Half-Blood Prince” și miniseria HBO ”Cernobil”, a anunțat agentul sau. S-a stins la 55 de ani și suferea de o maladie crunta. Actorul Paul Ritter a murit dupa o lupta cu o maladie crunta Paul…

- Actorul american Paul Ritter a murit la varsta de 54 de ani. El a jucat in seria "Harry Potter", a anunțat agentul artistului, transmite DPA. Acesta care suferea de o tumora cerebrala. Sotia sa Polly...

- Actorul britanic Paul Ritter, cunoscut pentru roluri din filme precum „Quantum of Solace”, „Harry Potter and the Half-Blood Prince” și miniseria HBO „Cernobil” a incetat din viața la varsta de 54 de ani. Paul Ritter suferea de o tumora cerebrala și a decedat luni seara. Familia actorului, sotia sa Polly…

- Actorul Paul Ritter care a jucat in seria Harry Potter si "Cernobil" a murit la varsta de 54 de ani, scrie Agerpres.Actorul care suferea de o tumora cerebrala a murit luni seara.Paul Ritter este cunoscut pentru roluri precum vrajitorul Eldred Worple in filmul Harry Potter and the Half Blood Prince din…

- Actorul britanic Paul Ritter , cunoscut din filme precum „Quantum of Solace”, „Harry Potter and the Half-Blood Prince” si, mai recent, interpretarea lui Anatoli Diatlov, inginerul-sef al centralei nucleare de la Cernobil, a murit din cauza unei tumori la creier.

- Actorul Paul Ritter care a jucat in seria "Harry Potter" a murit la varsta de 54 de ani, a confirmat agentul sau pentru dpa marti. Actorul care suferea de o tumora cerebrala a murit luni seara. El era cunoscut pentru roluri precum vrajitorul Eldred Worple in filmul "Harry Potter and the Half-Blood Prince"…

- A murit actorul Paul Ritter, cunoscut pentru roluri din filme precum „Quantum of Solace”, „Harry Potter and the Half-Blood Prince” și miniseria HBO „Cernobil”. Anunțul a fost facut de agentul sau.

- Florentino Perez, presedintele clubului de fotbal Real Madrid, s-a infectat cu COVID-19, dar este asimptomatic, a anuntat clubul spaniol, citat de EFE, informeaza Agerpres. Lorenzo Sanz, fost președinte la Real Madrid, a murit la varsta de 76 de ani la inceputul anului 2020. Acesta a fost infectat…